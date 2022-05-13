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Загрутдинов: Завершаются работы по устройству навесного фасада комплекса Н. В. Склифосовского

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Завершаются работы по устройству навесного фасада комплекса Н. В. Склифосовского
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Большой Сухаревский пер., 3к2, Москва, 129090 Карта всех событий

Скоропомощный стационарный комплекс на территории Больницы им. Н. В. Склифосовского готов на 72 процента. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строители завершают работы по устройству навесного фасада комплекса. Он будет выполнен в светло-бежевых оттенках под фактуру Травертина из композиционного материала, с лицевой поверхностью из натурального камня, — рассказал он.

Руководитель департамента добавил, что площадь облицовки составила около 11,5 тысячи квадратных метров. Специалисты продолжают работы по остеклению надземного перехода, отделке здания, а также комплексного благоустройства территории.

В состав стационарного комплекса войдет шесть разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижным КТ.

Загрутдинов отметил, что для пациентов и посетителей комплекса предусмотрены комфортные условия нахождения внутри здания, передает «КП».

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в Молжаниновском районе столицы началось благоустройство территории детско-взрослой поликлиники. Специалисты возведут спортивные и детские площадки.

Москва Рафик Загрутдинов Больницы
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