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Житель Подмосковья предстанет перед судом за пропаганду АУЕ*-движения

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Подмосковья предстанет перед судом за пропаганду АУЕ*-движения
Фото: moscow-live

Перед судом предстанет житель Подмосковья, обвиняемый в совершении преступления экстремистской направленности. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности и трех эпизодах вымогательства.

— Следствием установлено, что обвиняемый является непосредственным участником запрещенного международного общественного движения АУЕ* и имеет определенный статус в криминальной среде, следит за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбытия наказания, — уточнила представитель ведомства.

Кроме того, обвиняемый вымогал с заключенных деньги за обеспечение безопасности в тюрьме.

В рамках расследования дела следователи провели обыски в камерах СИЗО, в том числе — в камере, где содержался обвиняемый. Оттуда изъяты записки и документы, пропагандирующие правила жизни и поведения членов движения. Также были допрошены более 30 свидетелей и проведено пять очных ставок.

Врадий добавила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет передано в суд для рассмотрения по существу.

До этого стало известно, что в Сочи задержан последователь неонацистской группировки, планировавший теракт в торговом центре.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

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