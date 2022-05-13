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Фотовыставка «Владимир Этуш — 100 лет» открылась на Арбате

Александр Афонин
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Фотовыставка «Владимир Этуш — 100 лет» открылась на Арбате
Кадр из фильма «Три мушкетера». Режиссер С. Жигунов. 2013 год
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

На Арбате открылась фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлены уникальные материалы из архивов вдовы актера Елены Этуш и Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Посетителей выставки увидят детские снимки артиста, фото военных лет, а также семейные фотокарточки.

Помимо этого, гости узнают о встречах Этуша с мировыми звездами эстрады, его известными коллегами по цеху и боевыми товарищами.

Выставка будет работать до 31 мая. Она проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и киностудии «Мосфильм», передает официальный сайт мэра Москвы.

9 июня в столице откроется выставка «Точки зрения», посвященная развитию портретного искусства в России на рубеже XIX–XX веков. Она пройдет в Музее русского импрессионизма.

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