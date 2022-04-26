Работы Репина продемонстрируют на выставке «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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С 9 июня в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Точки зрения», посвященная развитию портретного искусства в России на рубеже XIX-XX веков. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— Она позволит проследить, как изображают себя сами художники и какими они представляются мастерам-современникам - живописцам, графикам, скульпторам. В экспозицию войдут автопортреты и портреты Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Бориса Григорьева, Владимира Татлина, Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Николая Милиоти и других художников, — говорится в сообщении.

В рамках выставки будут продемонстрированы произведения из собрания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея Востока, ряда федеральных и региональных российских музеев, а также частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ будет открыта выставка современных российских художников «Цветы... и только».

Среди экспонатов будут представлены произведения Зураба Церетели, Владимира Дубосарского, Люси Вороновой, Елены Ковылиной, Дмитрия Шорина, Марины Звягинцевой и других авторов из разных регионов России.