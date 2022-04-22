Главархив Москвы откроет уличную фотовыставку к 77-летию Победы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главное архивное управление Москвы объявило об открытии уличной выставки, посвященной 77-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Открытие намечается на 28 апреля. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— На фотографиях можно увидеть, как бойцы, стоя в холодной воде, тянули линию связи на другой берег реки, совершали многокилометровые марши и сложнейшие переправы, перемещали тяжелые орудия, выносили с поля боя раненых товарищей, следили за состоянием оружия, восстанавливали разрушенные противником коммуникации, — говорится в сообщении.

Так, на улицах города можно будет увидеть работы военных фотокорреспондентов Бориса Ярославцева, Михаила Трахмана, Бориса Вдовенко, Давида Минскера, Василия Зунина, Бориса Игнатовича, Роберта Диамента, Ивана Шагина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в среду, 20 апреля, в столичном Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя.

Первыми участниками памятной акции стали порядка 100 ветеранов ВОВ и других вооруженных конфликтов, школьников и кадетов.