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Выставка художников «Цветы... и только» откроется в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ

Араз Салехов

Город
Выставка художников «Цветы... и только» откроется в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, проспект Мира, 119с29 Карта всех событий

В экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ будет открыта выставка современных российских художников «Цветы... и только». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Гости увидят более 300 работ в различных техниках — живописи, графике, скульптуре, фотографии, цифровые произведения. Работы для экспозиции выбрали в открытом конкурсе, — говорится в сообщении.

Среди экспонатов будут представлены произведения Зураба Церетели, Владимира Дубосарского, Люси Вороновой, Елены Ковылиной, Дмитрия Шорина, Марины Звягинцевой и других авторов из разных регионов России.

Мероприятие будет проходить на ежедневной основе, кроме понедельника, с 27 апреля по 26 июня с 10:00 до 18:00. Данная выставка расположена по адресу проспект Мира, 119, павильон № 29, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что в Музее Победы открылся новый экспозиционный проект «Легенды кино», бесплатно ознакомиться с которым могут все желающие.

В экспозицию, которую развернули в фойе кинотеатра «Поклонка» на площади более 200 квадратных метров, вошло свыше ста экспонатов.

Помимо этого, в столице открылся выставочный проект, раскрывающий неожиданную концепцию эволюции биологического мира, «Экспансия реальности» в Центре современного искусства «М АРС».

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