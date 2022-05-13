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Злоумышленники украли строительный инструмент у пенсионера из Новой Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленники украли строительный инструмент у пенсионера из Новой Москвы
Фото: pexels.com / Ivan Samkov
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Несколько злоумышленников ограбили пенсионера, похитив у него строительный инструмент стоимостью пять тысяч рублей. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя о том, что на территорию его участка в деревне Кресты проникли неизвестные мужчины с целью похитить его имущество. Потерпевший попытался их остановить, однако злоумышленники скрылись на автомобиле.

Вскоре в поселке Курилово оперативники задержали одного из подозреваемых, которым оказался 32-летний приезжий. Также было обнаружено авто, на котором похитители уехали. Мужчины бросили его на 75-м километре Варшавского шоссе. Правое переднее стекло машины было разбито. Похищенное находилось в салоне и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Полицейские выяснили, что злоумышленник вместе с сообщниками залез в гараж пенсионера, отжав двери. Оттуда они забрали строительный инструмент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают личности его соучастников.

До этого сообщалось о задержании подозреваемого в покушении на грабеж пенсионерки. В сквере на Большой Черкизовской улице злоумышленник попытался выхватить у женщины сумку. Та упала, но сумку не отпустила и начала звать на помощь. Преступник испугался и скрылся с места преступления, так ничего не взяв.

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