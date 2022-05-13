В московском транспорте начали убирать санитайзеры

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Со столичных станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) начали постепенно убирать санитайзеры. Об в пятницу, 13 мая. сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами — частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать санитайзеры со станций метро, МЦК и МЦД. Начали с наименее востребованных, — говорится в сообщении.

Решения было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе.

Отмечается, что специалисты продолжат усиленную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры. Специалисты будут проводить чистку поверхностей на станциях каждые два часа, в вагонах поездов — до двух раз в сутки.

2 мая стало известно, что московский метрополитен заключил контракт на покупку 30 тысяч тонн рельсов производства Челябинского металлургического комбината. Отмечается, что данного количества рельсов хватит до 2024 года более чем на 250 километров путей.