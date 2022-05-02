Метро Москвы заключило контракт на покупку 30 тысяч тонн рельсов из России

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Московский метрополитен заключил контракт на покупку 30 тысяч тонн рельсов производства Челябинского металлургического комбината. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 2 мая.

— Благодаря закупке мы сможем обновлять пути на линиях, чтобы содержать сложнейшую инфраструктуру в безопасности, а поездки сделать надежнее. Для завода будет обеспечен крупный заказ, который позволит сохранить рабочие места, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что данного количества рельсов хватит до 2024 года более чем на 250 километров путей. Таким образом, можно будет полностью обновить три линии столичного метро, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Ярославля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого дептранс рассказал горожанам, что происходит в метро Москвы по ночам. Так, когда двери подземки закрыты, работа продолжает кипеть вовсю.

Например, сотрудники метрополитена проверяют состояние путей, а за ночь один обходчик обследует около трех километров пути. Помимо этого, производится замена рельсов (за ночь возможно поменять до одного километра ходового рельса). Чем больше пассажиров пользуются линией метро, как отмечается, тем чаще необходимо обновление путей.