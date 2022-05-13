Свыше 140 университетов и колледжей столицы приняли участие в фестивале КВН

Фото: пресс-служба проектного офиса «Молодежь Москвы»

Россия, Москва, Новосущёвский переулок, 6с1 Карта всех событий

Более 140 университетов и колледжей Москвы приняли участие в фестивале КВН лиги высших и средних специальных учебных заведений «Молодежь Москвы». Об этом сообщила в пятницу, 13 мая, пресс-служба проектного офиса фестиваля.

— Клуб веселых и находчивых — возможность реализовать творческий потенциал молодежи в самых разных жанрах. В прошлом году участие приняли свыше 700 молодых людей, в этом году — практически в два раза больше, — отметила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Она добавила, что в качестве участников фестиваля заявилось 167 команд от 140 университетов и колледжей.

Директор фестиваля Рубен Партевян отметил, что студенты показали искреннюю заинтересованность в участии. По его словам, участие в подобных мероприятиях помогает молодежи развить свои творческие способности.

Фестиваль стартовал 11 мая. За два прошедших дня состоялось уже четыре игры, участие в которых приняло 76 команд. Следующие игры пройдут 13 и 14 мая в Доме культуры РУТ (МИИТ).

До этого стало известно, что в Музее Победы прошел исторический студенческий бал. В этот вечер в величественном Зале Полководцев собрались более 100 студенческих пар.