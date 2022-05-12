Свыше 100 студенческих пар участвовали на балу в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в четверг, 12 мая, прошел исторический «студенческий» бал. В этот вечер в величественном Зале Полководцев собрались более 100 студенческих пар. Об этом в четверг, 12 мая сообщили в пресс-службе музея.

— Студенческий бал — это не только яркое и красочное мероприятие. Такие события помогают молодому поколению прочувствовать прошлое нашей страны, укрепить связь между поколениями, — отмечают организаторы.

В течение двух часов под музыку в исполнении духового оркестра молодые люди танцевали гранд марш, польку, кадриль, вальс и другие известные бальные танцы. Кроме того, для студентов организаторы подготовили мастер-классы по флористике, сервировке и ряд других мероприятий.

Также стало известно, что в период с 11 по 13 мая в Музее Победы состоится городской этап олимпиады в рамках образовательного проекта «Мой район в годы войны». 22 лучших школьных коллектива Москвы посоревнуются за звание победителя в квизах.

Напомним, что в среду, 11 мая, школа-студия «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи города Череповца представила спектакль «Домой» в Музее Победы. Уточняется, что спектакль «Домой» основан на документах военного времени — письмах на фронт и с фронта в тыл, которые были единственным средством связи с родными и любимыми.