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Подмосковные врачи спасли подростка после укуса гадюки

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковные врачи спасли подростка после укуса гадюки
Фото: shutterstock

Врачи Дубненской больницы в Московской области спасли четырнадцатилетнего мальчика после укуса гадюки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В подмосковном минздраве рассказали, что мальчик во время прогулки по дамбе поднял камень и неожиданно почувствовал резкую боль в руке.

Сообщается, что змея укусила ребенка в руку. Подмосковные медики ввели подростку сыворотку против яда гадюки.

— Несколько дней наш пациент находился в реанимационном отделении, затем проходил лечебные процедуры в детском отделении, — рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

После лечения пациента выписали из больницы, в настоящее время он находится дома, передает издание argumenti.ru.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ядовитую змею на детской площадке поймали спасатели в Москве возле дома 53 на улице Гурьянова. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

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