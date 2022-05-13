Депутат МГД Козлов призвал москвичей соблюдать меры безопасности во время пика активности клещей

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Депутат Московской городской думы Александр Козлов призвал москвичей и гостей столицы соблюдать меры предосторожности при отдыхе на природе во время пика активности клещей. Об этом он рассказал в пятницу, 13 мая.

— Хорошая погода в Москве располагает к поездкам за город, на дачу, к прогулкам в зеленых зонах Москвы и Подмосковья. Но нужно принять все меры безопасности, чтобы избежать укуса клеща. Это касается и человека, и животных, — заявил Козлов.

Также он подчеркнул, что клещи переносят боррелиоз и клещевой энцефалит. Гражданам рекомендуется надевать в лес одежду, закрывающую конечности, и обувь, в которую можно заправить штаны или джинсы. Таким образом клещи не доберутся до открытых участков кожи.

— Осматривать себя, детей лучше каждые полчаса: клещ, попав на кожу, некоторое время ищет удобное место, чтобы присосаться. И если вовремя его заметить, укуса удастся избежать, — также уточнил депутат.

Козлов отдельно добавил, что клещи опасны и для животных, питомцев лучше привить. Уверенная иммунная реакция формируется в течение 12–14 дней. Также есть разные защитные средства: антипаразитарные капли, спецошейники и аэрозольные спреи, которые также помогут защитить вашего любимца, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь врач-невролог Мария Медведева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что поздние стадии клещевого энцефалита могут привести к предкоматозному состоянию и смерти.