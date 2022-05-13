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Движение на некоторых улицах ограничат 14 и 15 мая из-за Московского полумарафона

Антон Махов
Город
Движение на некоторых улицах ограничат 14 и 15 мая из-за Московского полумарафона
Фото: tookapic / Pixabay

На некоторых улицах столицы 15 мая ограничат движение из-за Московского полумарафона. Об это в пятницу, 13 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 6:30 до 13:00 перекроют улицу Лужники от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной.

Не будет движения на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной.

Кроме того, будет перекрыт проезд на участке Фрунзенской набережной от улицы 16 дома по улице Хамовническеский Вал. На этих отрезках ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.

С 07:35 до 12:30 будет перекрыт участок от улицы Хамовнический Вал до Крымского моста.

Новокрымский проезд от Пречистенской набережной до улицы Остоженка будет заблокирован с 08:45 до 10:25.

C 8:45 до 10:35 участок от Новокрымского проезда до Соймоновского также перекроют.

В период с 08:50 до 10:35 будет недоступен для движения Соймоновский проезд от Остоженки до Пречистенской набережной. Пречистенская набережная от Фрунзенской набережной до Ленивки будет закрыта с 08:00 до 12:15.

Участок от Ленивки до Большого Москворецкого моста будет перекрыт с 08:10 до 12:00, а от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера — с 08:30 до 12:00.

Участок Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной и от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста закроют с 08:30 до 11:45.

Также с 08:30 до 11:40 будет недоступен участок Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда, говорится в сообщении.

Ранее в мае сообщали, что в 2022 году ЦОДД переразметит 67 участков дорог в столице.

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