Рафик Загрутдинов: Новый лечебно-диагностический комплекс имени Логинова готов на 80 процентов

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Лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова построен на 80 процентов. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас в будущем комплексе проводятся работы по благоустройству территории, ведутся отделочные работы во всем корпусе. Также на площадке монтируют оборудование пищеблока, продолжают работы по устройству переходного моста из основного здания в новый комплекс. Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, — рассказал руководитель департамента.

Новое здание будет соединено с действующим комплексом с помощью крытых переходов.

В разработке концепции здания участвовали архитекторы из Европы. Новый объект будет современным зданием с подземными и техническими этажами, помещения будут адаптированы под потребности персонала для оказания медицинской помощи пациентам. Потоки пациентов и медработников также будут разделены благодаря техническим и архитектурным решениям, подчеркнул Загрутдинов.

Ранее он сообщил, что стационарный комплекс скорой помощи на территории Больницы имени Н. В. Склифосовского готов на 72 процента.