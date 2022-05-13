Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену

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Второй западный окружной военный суд приговорил подполковника запаса Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Дмитрия Казакова к 13 годам лишение свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей по статье о госизмене. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, осужденный работал на спецслужбы одного из иностранных государств.

Свою вину подполковник признал, однако отказался давать показания на скамье подсудимых, передает РИА Новости.

25 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные данные за определенную сумму денег.

Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины. Материалы могли быть использованы с целью реализации диверсий в России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».