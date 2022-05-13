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Человек упал в Москву-реку возле «Музеона»

Елена Самойлова
Происшествия
Человек упал в Москву-реку возле «Музеона»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Спасатели помогли мужчине, упавшему в Москву-реку возле парка «Музеон». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в пятницу, 13 мая.

По информации ведомства, сигнал о падении человека в воду поступил на поисково-спасательную станцию «Крымский мост». Уточняется, что инцидент произошел по адресу Крымский вал, дом 10.

Выехавшие на место спасатели нашли молодого человека в воде и помогли ему подняться на борт катера, доставив на спасательную станцию.

В результате падения с набережной пострадавший 2005 года рождения получил лишь небольшую рану. Госпитализация парню не потребовалась и вскоре он покинул станцию в сопровождении друга.

24 апреля спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, упавшего в воду с электросамоката.

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