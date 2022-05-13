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Уровень коллективного иммунитета москвичей к COVID-19 снизился до 30 процентов

Антон Махов
Город
Уровень коллективного иммунитета москвичей к COVID-19 снизился до 30 процентов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 33,1 до до 30,2 процента за неделю. Такие данные в пятницу, 13 мая, приводит портал стопкоронавирус.рф.

— По данным на 12 мая, 7 479 025 — вакцинация первым компонентом, 7 116 413 — полная вакцинация, 30,2% — коллективный иммунитет, — говорится на сайте.

Что касается Подмосковья, то здесь вакцинацию первым компонентом прошли 5 381 190 раз, полную вакцинацию — 5 227 293 раза. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в области снизился с 36,4% до 33,8%.

Недавно терапевт Ирина Яроцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом

По словам, эксперта часто возникают неврологические осложнения, а именно, проблемы с лицевыми и слуховыми нервами. При этом она добавила, что подобные осложнения могут быть вызваны и другими вирусными заболеваниями.

Ярцева отметила, что ежегодно множество осложнений случалось и от обычного гриппа: и люди умирали, и тяжело переносили инфекцию те, кто живет с сердечными патологиями, с врожденными пороками сердца, пожилые люди.

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