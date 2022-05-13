Прокуратура организовала проверку из-за смерти собаки на борту самолета компании «Аэрофлот»

Фото: Unsplash

Организована проверка в связи со смертью собаки на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проверочные мероприятия проведет Московская прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В случае выявления нарушений прав пассажиров при перевозке животных будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О смерти собаки породы американский булли стало известно днем 13 мая. Во время полета из Челябинска в Москву питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево.