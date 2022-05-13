Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Как у бабушки»: поклонники раскритиковали «состарившуюся» из-за макияжа Бузову

Антон Махов
Город
«Как у бабушки»: поклонники раскритиковали «состарившуюся» из-за макияжа Бузову
Фото: Telegram / Бузова

Поклонники раскритиковали новый макияж Ольги Бузовой. Певица опубликовала видео в своем Telegram-канале, там она негодовала по поводу переменчивой погоды в Москве.

Подписчики не обратили никакого внимания на ее высказывания, а накинулись на внешний вид артистки.

— «Все было бы хорошо, если бы не осунувшееся лицо, как у бабушки»; «Бабка такая»; «Оль, что с макияжем? Краситься разучилась? Как старуха выглядишь», — писали люди в комментариях к посту.

Судя по отзывам, поклонники считают, что Бузова резко постарела, передает Пятый канал.

Недавно футболист и бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей.

Он вспомнил о случае, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась заявлением в полицию. Также ранее телеведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор

Шоу-бизнес поклонники Ольга Бузова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте