«Как у бабушки»: поклонники раскритиковали «состарившуюся» из-за макияжа Бузову

Фото: Telegram / Бузова

Поклонники раскритиковали новый макияж Ольги Бузовой. Певица опубликовала видео в своем Telegram-канале, там она негодовала по поводу переменчивой погоды в Москве.

Подписчики не обратили никакого внимания на ее высказывания, а накинулись на внешний вид артистки.

— «Все было бы хорошо, если бы не осунувшееся лицо, как у бабушки»; «Бабка такая»; «Оль, что с макияжем? Краситься разучилась? Как старуха выглядишь», — писали люди в комментариях к посту.

Судя по отзывам, поклонники считают, что Бузова резко постарела, передает Пятый канал.

Недавно футболист и бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей.

Он вспомнил о случае, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась заявлением в полицию. Также ранее телеведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор