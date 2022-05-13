Загрутдинов: Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в Перове

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

В 2022 году введут в эксплуатацию новый дом, который построен по программе реновации, в районе Перово. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Перово по адресу улица Металлургов, владение 56, в этом году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — рассказал Загрутдинов.

По его словам, это будет двухсекционный жилой дом с подземным паркингом. Здание встанет буквой «г»: одной стороной — параллельно улице Металлургов, другой — Мартеновской улице.

В новостройке будет 158 квартир. Из них 43 будут однокомнатными, 86 — двухкомнатными и 29 — трехкомнатными. Отделка помещений будет соответствовать стандартам реновации. Помимо этого, здание будет оборудовано двумя выходами на обе прилегающие улицы.

Ранее Загрутдинов сообщил, что лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова построен на 80 процентов.