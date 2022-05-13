Экс-заместителю генпрокурора России «заминировали» машину

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Бывшему заместителю генерального прокурора России Ивану Кондрату якобы заминировали автомобиль. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что бывший заместитель генпрокурора лично заметил самодельное устройство на днище своей машины, когда приехал на осмотр авто.

В результате проверки, которую провели сотрудники автосервиса, выяснилось, что устройство является муляжом.

По факту случившегося проводится проверка.

Супруга Кондрата Елена является бывшим судьей Арбитражного суда столицы. В настоящее время женщина находится в СИЗО по обвинению в посредничестве в передаче взятки.

Сына Кондрата Николая обвиняют в организации нескольких заказных преступлений.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.