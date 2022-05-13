Шесть новых спортплощадок появятся в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В парке «Покровское-Стрешнево» появится шесть новых спортивных площадок. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

— Основная инфраструктура для занятий спортом будет сконцентрирована в северной части парка «Покровское-Стрешнево», вдоль Ленинградского шоссе, на месте гаражей, и не затронет особо охраняемую природную территорию. Это место станет спортивным парком, — сообщил Мельников.

Спортивная зона парка дополнится площадками для стритбола, столами для пинг-понга и профессиональным скейт-парком. Помимо этого, в парке приведут в порядок ранее существующие спортивные зоны.

Также глава департамента добавил, что территорию парка дополнительно озеленят. Специалисты подобрали такие растения, чтобы парк весь год выглядел привлекательно. Около теннисных кортов проведут освещение, периметр будет огражден, стенку для одиночной игры или разминки возле корта обновят, сообщает сайт мэра Москвы.

Ранее в мае мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в городе будет открыто 13 новых зон отдыха у воды.