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В App Store появилось мошенническое приложение Сбербанка

Полина Долганова
Общество
В App Store появилось мошенническое приложение Сбербанка
Фото: depositphotos

В магазине App Store появилось мошенническое приложение «Сбербанк онлайн сайт». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В качестве разработчика мошеннического приложения в онлайн-магазине указан некий Said Akhmedov. В описании уточняется, что приложение якобы позволяет совершить моментальный вход на сайт банка.

— Будьте бдительны, это не официальное приложение «Сбера», а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой, — цитирует заявление компании РИА Новости.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store, а позже из Google Play, из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-Банка».

Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

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