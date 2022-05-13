В App Store появилось мошенническое приложение Сбербанка

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В магазине App Store появилось мошенническое приложение «Сбербанк онлайн сайт». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В качестве разработчика мошеннического приложения в онлайн-магазине указан некий Said Akhmedov. В описании уточняется, что приложение якобы позволяет совершить моментальный вход на сайт банка.

— Будьте бдительны, это не официальное приложение «Сбера», а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой, — цитирует заявление компании РИА Новости.