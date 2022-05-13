Названы два знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются миллиардеры
Британские астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака обладают качествами, позволяющими им стать миллиардерами.
Специалисты изучили даты рождения 50 самых богатых людей планеты и выяснили, что чаще всего миллиардерами становятся Овны и Весы.
Астролог Келли Фокс отметила, что главным преимуществом Овнов являются их лидерские качества и конкурентоспособность. Вместе с тем представители этого знака могут быть импульсивны и излишне нетерпеливы.
Весы, по мнению астрологов, имеют в своем арсенале умение экономить и в целом одарены предпринимательским талантом.
Под знаком Овна родились основатель испанского фешен-ретейлера Inditex Амансио Ортега, экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер и сооснователь Google Ларри Пейдж. Представителями знака Весы являются дизайнер Ральф Лорен, председатель совета директоров H&M Стефан Перссон и бывшая совладелица L'Oréal Лилиан Бетанкур.
Третье место среди потенциальных богачей принадлежит Львам, пишет издание Marie Claire.
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