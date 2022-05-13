Названы два знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются миллиардеры

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Британские астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака обладают качествами, позволяющими им стать миллиардерами.

Специалисты изучили даты рождения 50 самых богатых людей планеты и выяснили, что чаще всего миллиардерами становятся Овны и Весы.

Астролог Келли Фокс отметила, что главным преимуществом Овнов являются их лидерские качества и конкурентоспособность. Вместе с тем представители этого знака могут быть импульсивны и излишне нетерпеливы.

Весы, по мнению астрологов, имеют в своем арсенале умение экономить и в целом одарены предпринимательским талантом.

Под знаком Овна родились основатель испанского фешен-ретейлера Inditex Амансио Ортега, экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер и сооснователь Google Ларри Пейдж. Представителями знака Весы являются дизайнер Ральф Лорен, председатель совета директоров H&M Стефан Перссон и бывшая совладелица L'Oréal Лилиан Бетанкур.

Третье место среди потенциальных богачей принадлежит Львам, пишет издание Marie Claire.

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