Музею Победы передали картину «Опаленные войной»

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Коллекция Музея Победы пополнилась картиной «Опаленные войной». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила пресс-служба музея.

Триптих «Опаленные войной» передала выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Милада Копелиович.

— «Опаленные войной» — моя дипломная работа. К слову, мой дипломный педагог отговаривал браться за эту тему. По его словам, женщины с такими работами очень редко справляются, но мне хотелось отдать дань людям, победившим в Великой Отечественной войне, — рассказала художница.

Картина превышает восемь метров в длину. Ранее триптих выставлялся среди работ современных молодых художников на выставке «Путь воина». Она работала до 10 мая в Музее Победы, на ней побывали сотни тысяч посетителей.

Более 230 мероприятий можно будет посетить в Москве 21 мая в рамках ежегодной акции «Ночь в музее». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Большая часть событий состоится с 19:00 до 00:00. Так, в 19:00 в музее-заповеднике «Царицыно» начнется пешеходная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю, в 20:30 в Государственном Дарвиновском музее москвичи узнают, как зародился стрит-арт, а в 21:00 в Государственном музее Пушкина горожане смогут посетить концерт «Музыкальный салон пушкинского времени».