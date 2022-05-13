Сергунина: Познавательная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 21 мая

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 230 мероприятий пройдет в Москве 21 мая в рамках ежегодной акции «Ночь в музее». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Участников «Ночи в музее» ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Всего запланировано более 230 событий. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы, — уточнила заммэра.

Большая часть событий состоится с 19:00 до 00:00. Так, в 19:00 в Музее-заповеднике «Царицыно» начнется пешеходная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю, в 20:30 в Государственном Дарвиновском музее горожане узнают, как зародился стрит-арт, а в 21:00 в Государственном музее Пушкина москвичи смогут посетить концерт «Музыкальный салон пушкинского времени».

Кроме того, различные мероприятия запланированы в Музее сословий России, Музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» и в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии.

11 мая школа-студия «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи города Череповца представила спектакль «Домой» в Музее Победы.