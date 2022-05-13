Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ состоится 17 июля

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Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет 17 июля 2022 года. Соответствующий указ в пятницу, 13 мая, подписал действующий глава республики Анатолий Бибилов.

— Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года, — говорится в документе.

В указе уточняется, что референдум будет проходить по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

11 мая избранный президент страны Алан Гаглоев заявил, что Южная Осетия готова к проведению референдума по вопросу о присоединении к РФ. Он отметил, что этот вопрос зависит не только от Южной Осетии. По его словам, шаги в этом направлении необходимо делать совместно с российским руководством.

В апреле Анатолий Бибилов рассказал, что в Южной Осетии могут состояться два референдума. Первый посвящен вхождению в состав России, а второй — воссоединению с Северной Осетией. Он отметил, что подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.