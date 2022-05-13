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Автостоянку построили на Загородном шоссе вместо незаконной парковки

Антон Махов
Город
Автостоянку построили на Загородном шоссе вместо незаконной парковки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автостоянку для местных жителей создали в районе владения 1 на Загородном шоссе вместо незаконной парковки. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Парковкой могли пользоваться только сотрудники соседнего офиса. Недобросовестные предприниматели фактически незаконно захватили и оградили городскую территорию, — рассказал Бобров.

Сотрудники инспекции обнаружили в Донском районе самозахваченную территорию. На участке площадью 500 квадратных метров была организована незаконная автостоянка. Ее оборудовали автоматическим шлагбаумом и металлическим забором. На стоянке работала будка охраны. Сейчас жители близлежащих домов могут свободно парковать здесь свои автомобили благодаря тому, что забор и шлагбаум были снесены по требованию инспекции.

Госинспекция по недвижимости регулярно пресекает подобные нарушения, чтобы москвичи могли свободно пользоваться бесплатными автостоянками. Незаконные автостоянки часто усугубляют ситуацию с парковочными местами в различных районах города, также говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Ранее в районе Коптево объявили об открытии общедоступной автостоянки, рассчитанной почти на 60 машин. Она появилась на месте незаконной парковки, которую обнаружили сотрудники Госинспекции по недвижимости.

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