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Общедоступная автостоянка открылась на месте незаконной парковки в Коптеве

Араз Салехов
Город
Общедоступная автостоянка открылась на месте незаконной парковки в Коптеве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, проезд Черепановых, 28 Карта всех событий

В столичном районе Коптево объявили об открытии общедоступной автостоянки, рассчитанной почти на 60 машин. Она появилась на месте незаконной парковки, которую обнаружили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили, что ограждение установлено без разрешительной документации, а земельный участок по указанному адресу на государственный кадастровый учет не поставлен и не обременен земельно-правовыми отношениями, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что на данном этапе незаконное ограждение демонтировано. Парковка появилась по адресу проезд Черепановых, владение 28, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Юго-Западном административном округе Москвы за первый квартал нынешнего года произошел демонтаж 42 незаконно возведенных объектов.

Помимо этого, столичная Госинспекция по недвижимости выявила в городе 496 незаконно размещенных объектов. Общая площадь объектов, как уточняется, составила 223 тысячи квадратных метров.

Недвижимость Госинспекция Москва
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