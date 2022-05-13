Москвичам рассказали, куда обращаться при встрече с бездомным животным на улице

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На улицах нередко можно встретить бездомных собак и кошек. Многие из них не в состоянии выжить без посторонней помощи из-за ран, голода или холода. Многие собаки представляют прямую угрозу человеку, особенно если сбиваются в стаи. Часто возникает разумное желание помочь оставшимся на улице животным, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства «Вечерней Москве» рассказали, как нужно действовать в подобной ситуации.

Что делать при первой встрече с бездомным животным?

Удостоверьтесь, что собака или кошка действительно бездомные. Убедитесь, что поблизости нет хозяина. Если никого похожего на владельца нет, а животное настроено дружелюбно, осмотрите его — возможно на шее будет ошейник с именем или адресом. Животное могло потеряться или находиться на «самовыгуле». В таком случае попробуйте связаться с хозяином.

Куда нужно обратиться, если вам встретилось бездомное животное?

Если вы убедились в том, что животное действительно бездомное, и решили помочь ему самостоятельно, то первым делом необходимо отвезти его на ветеринарное обследование. Там помогут установить наличие микрочипа или клейма, возьмут анализы, по необходимости заведут ветеринарный паспорт.

Вы можете начать поиски старых хозяев или попытаться найти новых. Просмотрите объявления о потерянных животных в интернете и районных группах в соцсетях, создайте объявление о «найденыше» с фото- или видеоматериалами, добавьте информацию с адресом обнаружения животного.

На время поисков можно разместить питомца на волонтерской передержке, но такие услуги в большинстве своем стоят денег. Также вы можете оставить четвероного у себя дома.

Еще у вас есть возможность обратиться за помощью в городские службы.

В Москве существует 13 муниципальных приютов для животных. Чтобы поместить бездомную кошку или собаку в городской приют, нужно связаться с Управой района, на территории которого был замечен «беспризорник». По заявке на место приедет бригада опытных ловцов. Они заберут животное, и доставят в приют.

— Первым делом ловцы проверяют наличие адресника, ошейника, если у животного есть «хозяйные» признаки, то его не забирают. Бывают заявки для отлова на маму со щенками. В таких случаях отлавливается все семейство, но если осторожная собака убегает, ловцы забирают щенков и приманивают маму вкусняшками, — рассказала специалист по мониторингу и учету городской фауны ГБУ «Доринвест» Александра Кравченко.

Там «новичок» пройдет обязательный ветеринарный осмотр, процедуры кастрации/стерилизации и вакцинации. После обязательного 30-дневного карантина животное поселят в общие помещения и будут пристраивать в добрые руки.