Блогера Нику Белоцерковскую объявили в розыск

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Блогера Веронику Белоцерковскую объявили в международный розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ, обновленная в пятницу, 13 мая.

— Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе министерства.

16 марта СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской из-за фейков об армии России.

По данным ведомства, в марте текущего года Вероника Белоцерковская на своей публичной странице в одной из социальных сетей опубликовала ряд записей с антироссийской риторикой. Под видом достоверных сообщений в публикациях содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи обыскали места их проживания, а также допросили свидетелей.