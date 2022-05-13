Движение на трех участках 4-й Магистральной улицы ограничат 20 мая

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С 20 мая будет ограничено движение на участках 4-й Магистральной улицы и Магистрального переулка. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Ограничение связано с реконструкцией инженерных сетей и продлится до 30 июля.

Первый участок — это дорога на 4-й Магистральной от дома 25а, строение 1, до дома 5, строение 1, на той же улице.

Второй — от 4-й Магистральной, дом 5, строение 1, до Магистрального проезда, дом 1, строение 9.

Третий — от 4-й Магистральной, дом 18, строение 1, до 1-й Магистральной, дом 20, строение 4, говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Также на некоторых улицах столицы 15 мая ограничат движение из-за «Московского полумарафона». Например, с 06:30 до 13:00 перекроют улицу Лужники от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной.

Не будет движения на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной.

Кроме того, будет перекрыт проезд на участке от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический Вал. На этих отрезках ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.