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Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия Киеву

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия Киеву
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты могут приостановить поставки оружия Киеву, если Сенат не одобрит проект о выделении новой помощи Украине. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Пентагона.

По словам официального представителя американского ведомства Джона Кирби, если Сенат не одобрит проект в ближайшее время, то поставки могут приостановиться.

— И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать, — цитирует Кирби РИА Новости.

13 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти в 40 миллиардов долларов, заблокировав действия верхней палаты американского Конгресса. Он отметил, что американское государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о подписании законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

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