Назван топ-5 женских имен, обладательницы которых — настоящие стервы

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Под маской стервы часто скрывается ранимая женская натура. Циничность помогает защититься от жестокого мира, избежать разочарований. Стервозные женщины всегда привлекают мужчин, но слишком больно ранят. Какие имена наделяют своих обладательниц сложным нравом, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Инна

Женщины с именем Инна уверенно стоят на ногах, имеют независимые взгляды. Они принципиальны, обладают твердым характером и циничным умом. Часто оказываются объектом зависти, интриг или стелен. Но, как правило, умеют окружить себя единомышленниками.

Инна проявляет категоричность в сложных ситуациях, бывает упрямой и неуступчивой. С раннего возраста она отстаивает свое мнение, не желая слушаться взрослых. Ее супругу придется нелегко: Инна требует внимания и восхищения своей персоной. Она не прощает мужу пренебрежения и равнодушия.

Алла

Даже если Алла не отличается красотой, она абсолютно уверена в своей неотразимости. Завышенная самооценка помогает обладательнице этого имени добиваться в жизни больших успехов. Благодаря харизматичности и яркости Алла легко покоряет мужские сердца, преодолевает препятствия, убирает с дороги соперниц.

Она способна решить любую проблему, с детства стремится управлять окружающими, твердо отстаивает свои интересы. Темпераментный и властный характер не мешает ей пользоваться популярностью — дефицита поклонников у Аллы не наблюдается.

Диана

Взрослая Диана отличается прагматичным умом и расчетливостью. Со стороны она может казаться деспотичной дамой. Эта женщина оценивает отношения с людьми с точки зрения выгоды, не стесняется использовать их для достижения цели. Если кто-то причинит ей боль, то она обязательно ответит тем же.

По натуре Диана — стойкий боец и всегда добивается желаемого. Она не теряет контроля над чувствами, поэтому ловко манипулирует мужчинами. Эта женщина умеет быть неотразимой, уделяет много внимания своей внешности. С теми, кто не мирится со сложным характером Дианы, она легко прощается.

Оксана

Женщина по имени Оксана ценит свою независимость, не любит прогибаться под чужое мнение. Она строит наполеоновские планы и всегда добивается желаемого. Для достижения целей Оксана может использовать даже запрещенные приемы.

Обладательница этого имени амбициозна, решительна и упорна. Она добивается успеха в карьере, повышает свой социальный статус. Оксану привлекают волевые, сильные мужчины. Слабохарактерных парней она избегает: ей нужен спутник, на которого можно положиться.

Анастасия

Настя обладает особым женским обаянием, благодаря которому притягивает к себе мужчин. С ранней юности она окружена вниманием поклонников. Но сложный характер, ревность и вспыльчивость часто приводят к ссорам. Очаровательная обольстительница умеет играть чувствами мужчин, но быстро охладевает по отношению к ним.

Анастасия не выносит критики, она прямолинейна, горда и упряма. Ходить вокруг да около эта женщина не будет: сразу сообщит избраннику о своих намерениях. Однако ее партнеру нужно быть готовым к внезапным переменам: Насте свойственны перепады настроения и непостоянство чувств.