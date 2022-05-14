Медик рассказала, что делать при укусе клеща или гадюки

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Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко рассказала «Вечерней Москве», как необходимо поступать при укусе клеща или гадюки.

— При укусе клеща нужно обратиться за медпомощью. Удалять паразита эффективнее и безопаснее в травмпункте, — объясняет врач.

Она пояснила, что медсотрудник грамотно и без ущерба для здоровья пациента удалит клеща и проведет обработку ранки. Кроме того, членистоногого сдадут на анализы, чтобы убедиться, не является ли он носителем опасного заболевания.

Помимо этого, в случае укуса змеи специалист рекомендует вызвать скорую или самостоятельно ехать в больницу. Для оказания помощи на месте следует вымыть и обработать руки.

После, рану необходимо будет очистить мыльной проточной водой, продезинфицировать, наложить на нее чистую недавящую повязку. Тело следует освободить от одежды, а украшения снять.

При не соблюдении правил, предупреждает Яковенко, распространившийся потом отек затруднит оказание первой помощи. Так, если произошел укус конечности, то ее необходимо иммобилизовать, то есть создать неподвижность в поврежденной части тела.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, как можно заразиться клещевым энцефалитом, помимо его укуса.