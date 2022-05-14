В Красногорске пройдет акция «Удивительный лес»

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, село Ангелово Карта всех событий

15 мая в городском округе Красногорск пройдет акция «Удивительный лес», где будут высажены тысячи сеянцев сосны и создана тематическая аллея из взрослых деревьев. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Мероприятие проводится уже девятый год подряд.

— Вместе с актёрами Егором Бероевым и Ксенией Алфёровой, под чутким руководством профессиональных лесничих будут высажены тысячи сеянцев сосны и создана тематическая аллея из крупномеров, — говорится в сообщении

Отмечается, что в акции также примут участие дети с особенностями развития, их родители, а также все желающие присоединиться к акции.

На площадке вблизи села Ангелово и реки Синички участников мероприятия ждут пикник, полевая кухня, плов, призы и подарки от партнеров и друзей фонда, выступления артистов и творческих коллективов.

Все желающие смогут доехать до площадки мероприятия на автобусах-шаттлах, которые будут курсировать от близлежащего метро «Пятницкое шоссе», а для тех, кто планирует приехать на личном транспорте рядом с местом посадок будет организована парковка, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Московской области состоится акция «Лес Победы», во время которой планируется посадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников.