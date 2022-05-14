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Врач объяснила, как чрезмерное употребление кофе может спровоцировать бессонницу

Лейла Алиева
Общество
Врач объяснила, как чрезмерное употребление кофе может спровоцировать бессонницу
Фото: Pixabay / Erik Lindstrom

Врач Лиза Эндрюс рассказала, как влияет на здоровье чрезмерное употребление кофе.

По ее словам, этот напиток может спровоцировать бессонницу, нарушить биологические ритмы человека, а также кофе может усугубить изжогу.

При этом черный кофе на самом деле обладает бодрящим эффектом, который помогает проснуться.

— В кофе содержится множество биологических веществ, в их числе танины, алкалоиды и фенольные соединения, которые улучшают метаболизм и способствуют повышению сопротивляемости организма, — рассказала Эндрюс.

Еще одним положительным свойством является снижение риска развития хронических заболеваний, пишет Nation News.

До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что молоко, сладкие газированные напитки и кофе оказывает разрушительный эффект для костей. По ее словам, кофе нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ. Пить этот напиток лучше отдельно от всех приемов пищи.

Здоровье бессоница Кофе
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