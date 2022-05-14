Врач объяснила, как чрезмерное употребление кофе может спровоцировать бессонницу
Врач Лиза Эндрюс рассказала, как влияет на здоровье чрезмерное употребление кофе.
По ее словам, этот напиток может спровоцировать бессонницу, нарушить биологические ритмы человека, а также кофе может усугубить изжогу.
При этом черный кофе на самом деле обладает бодрящим эффектом, который помогает проснуться.
— В кофе содержится множество биологических веществ, в их числе танины, алкалоиды и фенольные соединения, которые улучшают метаболизм и способствуют повышению сопротивляемости организма, — рассказала Эндрюс.
Еще одним положительным свойством является снижение риска развития хронических заболеваний, пишет Nation News.
До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что молоко, сладкие газированные напитки и кофе оказывает разрушительный эффект для костей. По ее словам, кофе нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ. Пить этот напиток лучше отдельно от всех приемов пищи.