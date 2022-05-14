В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина в 2007 году

Фото: Администрация президента РФ

Западная сторона допустила ошибку и упустила из виду главный посыл речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Такое мнение выразил обозреватель газеты Hill Харлан Ульман.

По его мнению, еще 15 лет назад глава РФ призывал всех к многополярному миру.

— Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них, — написал журналист.

Он добавил, что Путину показалась неуважительной реакция лидеров западных стран на его слова. Автор публикации предположил, что это стало одной из причин растущего негодования российского лидера, передает РИА Новости.

Недавно бывший глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась. Российский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мира, он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.