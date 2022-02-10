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Бывший глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Юлия Курганова

В мире
Бывший глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась. Об этом заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Российский лидер тогда на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мира, он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.

— В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях. С тех пор все стало еще хуже и сложнее, — выразила свою точку зрения Кнайсль в интервью РИА Новости.

Она считает, что все сегодняшние дипломатические встречи и переписки являются результатом отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

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