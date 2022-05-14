«Вляпалась по-бабьи»: Охлобыстин пожалел Хаматову после ее разговора с пранкерами

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал телефонный разговор актрисы Чулпан Хаматовой с пранкерами Вованом и Лексусом.

Недавно пранкеры позвонили актрисе и представились ей украинскими дипломатами. В ходе разговора они спросили у Хаматовой, планирует ли она еще приезжать в Россию. Артистка утвердительно ответила на вопрос, но позже начала отнекиваться.

— Мне лично ее безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь, — написал Охлобыстин в личном блоге «Яндекс.Дзен».

Актер также заявил, что если Хаматова начнет работать в каком-либо прибалтийском театре, ей придется встретить там множество пророссийских актеров. При этом Охлобыстин заявил, что будет рад за актрису, если она найдет работу, так как у нее есть дети.

В конце марта актриса Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.