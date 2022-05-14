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Музей Победы объявил авторов лучших школьных уроков мужества

Полина Долганова
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Музей Победы объявил авторов лучших школьных уроков мужества
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Музее Победы прошла церемония награждения лауреатов Ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках конкурса были определены 10 лучших авторов классных часов, которые посвящены Великой Отечественной войне. Ими стали учителя «Московской международной школы», «Московского государственного образовательного комплекса», «Школы Новокосино» имени Героя Советского Союза адмирала А. П. Михайловского, школы № 1498 «Московская Международная Школа» и школ № 1280, № 1002, № 2006, № 2054, № 1164, № 1329.

Приз зрительских симпатий достался еще четырем учителям из разных образовательных учреждений. Так, например, 10 тысяч человек отдали свои голоса за урок «В единстве наша сила» педагога школы № 1498 «Московская Международная Школа» Анны Кибакиной.

Всего в рамках фестиваля в период с 22 марта по 13 мая преподаватели провели более 30 уроков в стенах музея.

13 мая стало известно, что коллекция Музея Победы пополнилась картиной «Опаленные войной». Триптих «Опаленные войной» передала выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Милада Копелиович.

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