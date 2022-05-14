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Наталья Сергунина: С начала весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек

Антон Махов
Город
Наталья Сергунина: С начала весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В первые недели весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек. Об этом в субботу, 14 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Главным событием весны на ВДНХ стало празднование Дня Победы. 9 мая москвичи и гости города могли посетить концерты, спектакли, экскурсии. Отдельные программы были приурочены к Празднику Весны и Труда и Международному дню танца. Всего за последние две недели на выставке провели свыше 300 мероприятий, они объединили более миллиона человек, — рассказала заместитель мэра.

По ее словам, например, тематическая программа в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалась с 6 по 10 мая. Только 9 мая в мероприятиях на ВДНХ участвовали свыше 113 тысяч человек.

Большой популярностью у гостей выставки пользуются объекты «Музейного города» и познавательные площадки. Среди них центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово», Музей гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, Музей городского хозяйства Москвы, павильон «Макет Москвы», национальные павильоны стран СНГ, «Дом ремесел», «Городская ферма», «Робостанция», «Союзмультпарк». С конца апреля их посетили более 488 тысяч человек.

Недавно Сергунина рассказала о столичных парках, в которых снова заработал буккроссинг.

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