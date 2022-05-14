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Работы по благоустройству стартовали на Волоколамском шоссе

Полина Долганова
Город
Работы по благоустройству стартовали на Волоколамском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали благоустраивать Волоколамское шоссе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, работы позволят превратить дорогу в «шоссе комфортной пересадки», улучшить доступность остановок и создать удобную навигацию для москвичей.

В настоящее время рабочие приступили к устройству кабельной канализации, протяженность которой составляет 38 километров, и монтажу кабельных колодцев.

До этого специалисты провели ремонт и замену водопроводных и других сетей.

В рамках благоустройства планируется обустроить 36 современных остановок, 70 велопарковок и 6 точек велопроката. Вдоль проезжей части рабочие также установят более 1360 осветительных конструкций и высадят около 200 деревьев.

Бирюков также напомнил, что в ходе работ планируется обновить парк «Берег реки Сходня».

Крупные инфраструктурные работы ведутся в Москве в соответствии с графиком. Реализация проектов благоустройства также не останавливается. Об этом в среду, 6 апреля, в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в текущем году в Москве планируется благоустроить около пяти тысяч объектов. В рамках работ в порядок приведут вылетные магистрали, Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов и другие территории.

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