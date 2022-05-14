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Народный календарь. О чем нужно поговорить с начальником 15 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. О чем нужно поговорить с начальником 15 мая
Фото: Pixabay

В народном календаре дата получила названия Борис и Глеб Сеятели, Борис-день, Борисов день, Барыш-день, Соловьиный праздник. Православная церковь 15 мая вспоминает невинно убиенных князей Бориса и Глеба — младших сыновей Владимира, крестителя Руси.

Считается, что этот день благоприятен для разговора по душам с человеком, особенно начальником, с которым вы давно не находите общий язык. Еще в день Бориса и Глеба можно обращаться к начальству с просьбой, не боясь, что вам откажут.

Приметы погоды:

Услышать пение соловья — к урожаю хлеба.

Услышали соловья раньше, чем кукушку? Значит, счастливо проведете лето. Запел соловей и зацвела черемуха — близится двухнедельное похолодание.

Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. О чем нужно поговорить с начальником 15 мая

Именины отмечают: Афанасий, Борис, Герасим, Глеб, Давид, Зоя, Марк, Тамара.

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