Андрей Бочкарев: Московский урбанфорум поменяет формат

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Московский урбанистический форум поменяет формат работы, заявил в субботу, 14 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Главная задача — показать наши достижения, это будет сделано в ходе выставки, — сообщил глава столичного Стройкомплекса. — К участию пригласим различных экспертов, промышленные и строительные предприятия, банки, экспертов, в том числе иностранных.

Андрей Бочкарев отметил, что сейчас в Москве реализуются крупные проекты, среди главных он назвал программу реновации, создание Большой кольцевой линии метрополитена, аналогов которой нет в мире.

Несмотря ни на что, Москва поддерживает высокие темпы строительства.

— С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости, — привел данные заммэра.

Из них: 13 детских садов и три школы; три объекта здравоохранения; четыре спортобъекта; четыре торговых и три гостиничных комплекса и так далее.

— По вводу жилья ситуация следующая: уже введено два миллиона «квадратов», что немного превышает показатели аналогичного периода прошлого года, — подчеркнул Бочкарев. — Суммарно за первый квартал годовой план выполнен почти наполовину.

По его словам, несмотря на продолжающееся санкционное давление, Стройкомплекс Москвы адаптировался к ситуации на рынке, и накопленный запас прочности помогает реализовывать все намеченные планы по основным инфраструктурным объектам.

— По решению мэра Москвы Сергея Собянина объемы Адресной инвестпрограммы будут полностью сохранены, при этом дефицита стройматериалов, который мог бы затормозить стройку, в столице нет и не ожидается, — подчеркнул он.

Накануне Бочкарев сообщил, что на месте бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» инвестор построит технопарк на 600 рабочих мест.