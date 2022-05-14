Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

За последние несколько лет в городе построили более 150 крупных спортивных сооружений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 14 мая.

— В этом году планируем достроить еще порядка 20 капитальных объектов. Среди них — Международный центр самбо и бокса в Лужниках, стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте, а также несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые делают спорт доступным для всех москвичей, — сказал глава города.

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Так, в Раменках было демонтировано старое здание, на месте которого будет построен современный спорткомплекс площадью около шести тысяч квадратных метров. Новый объект, как уточняется, оборудуют бассейном, игровым и тренажерным залами.

Помимо этого, в нем разместят залы для занятий борьбой и боксом, а также студии ритмической гимнастики и хореографии. При этом для спортшколы имени А. Я. Гомельского будет построен бассейн, а основные работы там будут завершены уже до конца этого года.

Также будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна» на Чертановской. К началу лета строители планируют благоустроить территорию вокруг объекта, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что столица уже несколько лет держит курс на популяризацию здорового образа жизни. За предыдущие годы в городе построены десятки спортивных сооружений, в том числе для чемпионата мира по футболу.

В этом году в планах построить 16 спортивных объектов, из них девять — за счет бюджета, а семь — с помощью инвесторов. Среди крупных проектов — Международный центр самбо и бокса в Лужниках и стадион «Москвич» в Текстильщиках.