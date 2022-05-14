Гинеколог назвала неочевидные симптомы рака шейки матки

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Одними из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин являются рак шейки матки, тела матки и яичника. Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова рассказала о неочевидных симптомах онкологии.

— Сложность диагностики заключается в том, что рак вызывает симптомы уже на распространенных стадиях, а на начальных стадиях, особенно на первой, устанавливается только на основании гистологического исследования — биопсии — и, по сути, никаких симптомов не вызывает, — сказала специалист.

Рак шейки матки, по данным эксперта, встречается чаще всего. Наиболее характерный симптом, на который она рекомендует обязательно обращать внимание, это кровянистые выделения из половых путей.

Однако их просто спутать с менструацией, поэтому онколог советует обращать внимание и на другие симптомы. Среди них — боли внизу живота, которые могут отдавать в поясницу, кровянистые выделения после полового контакта, а также выделения с неприятным запахом.

Рак тела матки чаще появляется у женщин в возрасте менопаузы, обычно его диагностируют после 60 лет. Во время этого периода обязательным симптомом для обращения к врачу Смирнова называет любые кровянистые выделения после того, как менструация уже полностью закончилась.

Сложнее всего, по словам врача, диагностировать рак яичников. Обычно он возникает у женщин старше 45 лет, к его симптомам можно отнести увеличение объема живота, вздутие, запоры и снижение аппетита, передает Пятый канал.

До этого врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, как уберечься от рака кожи. Так, данный вид онкологии — один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей, обнаружить который на ранних стадиях крайне сложно.

По словам специалиста, излучаемый солнцем ультрафиолет является источником злокачественных новообразований кожи, наподобие базалиомы и меланомы.