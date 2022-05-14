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Андрей Бочкарев: Московский Урбанфорум в этом году пройдет в формате выставки

Евгений Белоусов
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Андрей Бочкарев: Московский Урбанфорум в этом году пройдет в формате выставки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Московский урбанистический форум в 2022 году пройдет в выставочном формате. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 14 мая.

— За последние десять лет в Москве было реализовано множество проектов, при этом на будущее перед нами стоят не менее грандиозные задачи, — сказал представитель мэрии.

Посетители смогут ознакомиться на форуме с градостроительной работой, которая ведется в городе, уточнил он. На мероприятие, добавил заммэра, также приглашены иностранные делегации.

Форум, как уточняется, пройдет в августе в Манеже. Мероприятие проходит ежегодно с 2011 года.

До этого Бочкарев рассказал о реализации такого крупнейшего объекта, как Национальный космический центр. Работы на стройке идут круглосуточно, сейчас здесь задействовано свыше тысячи строителей.

Готовность основных конструкций комплекса зданий оценивается более чем в 80 процентов. На 81 процент выполнены земляные работы и смонтировано три четверти металлоконструкций. В высотной части здания в монолите выполнены 16 этажей.

Московский урбанистический форум (МУФ) Москва Андрей Бочкарев
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