Онколог рассказал, какие бьюти-процедуры способны вызывать рак

Фото: Pexels

Практически каждая современная женщина проходит через различные косметологические процедуры, но далеко не все понимают, что эти манипуляции не так безопасны, как кажется. Об этом сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

Препараты для выпрямления волос, объяснил он, содержат формальдегид — очень сильный канцероген. Более восьми раз в месяц выпрямлять волосы очень рискованно, поэтому данная процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов салона.

Также Базылев рекомендует избегать содержащих диоксан косметических препаратов. Он способен спровоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что способно привести к развитию онкологических заболеваний.

Как и выпрямление волос, при частом использовании вред может нанести и ультрафиолетовая лампа для ногтей. Однако чтобы процедура привела к раку кожи, маникюр с ультрафиолетовой лампой нужно делать более чем 10-15 раз в месяц, передает слова Базылева Пятый канал.

До этого научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова рассказала о неочевидных симптомах онкологии. Так, рак шейки матки, по данным эксперта, встречается чаще всего. Наиболее характерный симптом, на который она рекомендует обязательно обращать внимание, это кровянистые выделения из половых путей.